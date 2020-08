Incidente in via di Vestea, schianto tra auto e scooter: grave una ragazza minorenne

Un brutto incidente stradale si è verificato la scorsa notte intorno poco prima delle ore 3 a Pescara in via di Vestea all'incrocio con piazza della Marina.

A scontrarsi, in modo molto violento, sono stati un'automobile (un'utilitaria) e uno scooter, una Vespa 50.

Ad avere la peggio a causa del forte impatto è stata la ragazza minorenne, di 17 anni residente a Francavilla al Mare, che era in sella al motorino.

È stata sbalzata dal veicolo dopo che lo stesso è stato colpito ed è finita rovinosamente sull'asfalto. Soccorsa dagli operatori del 118 è stata trasportata d'urgenza con un'autoambulanza in ospedale dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per le lesioni riportate. È attualmente ricoverata in terapia intensiva nel reparto di Rianimazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che si sono occupati di eseguire i rilievi. La dinamina del sinistro è ancora in fase di ricostruzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'amica della giovane, di ritorno dal pronto soccorso dove si era recata per accertarsi delle condizioni della sua amica,è stata contravvenzionata (sanzione amministrativa) perché trovata positiva alla guida della sua moto 125 con un tasso alcolemico superiore al consentito.