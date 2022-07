Scontro auto-scooter: ferita coppia di 18enni, uno finisce in ospedale

Incidente stradale questa notte all’1:30 in via Nazionale Adriatica Nord, all’altezza di via Martiri di Cefalonia: per ragioni ancora da ricostruire con esattezza si sono scontrati tra loro uno scooter, con a bordo una coppia di 18enni, e un’auto. I due giovani, nell'impatto, sono caduti rovinosamente a terra: per la passeggera solo piccole escoriazioni sul viso, mentre il ragazzo alla guida ha riportato un politrauma con ferite profonde su tutto il corpo.

Per tale motivo è stato condotto all'ospedale, in codice rosso, da un’ambulanza della Misericordia di Pescara: dopo gli esami svolti in pronto soccorso, è stato giudicato fuori pericolo di vita ma sarà comunque sottoposto, questa mattina, a delicati interventi. Sul posto anche la polizia per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi di rito.