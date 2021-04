Brutto incidente tra un'auto e uno scooter ai Colli, due giovani al pronto soccorso [FOTO]

Sul posto due ambulanze e, per effettuare i rilievi di rito, anche una pattuglia della polizia municipale di Pescara

Brutto incidente tra un'auto e uno scooter questa sera in via Colle Innamorati. Feriti i due ragazzi che erano sul ciclomotore. Entrambi i giovani, di circa 20 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso in codice rosso da due ambulanze del 118: una della Life e l'altra della Misericordia.

Secondo le prime informazioni, i centauri hanno riportato un politrauma. Nel violento scontro, soprattutto il mezzo a due ruote è rimasto fortemente danneggiato. Sul posto, per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, anche una pattuglia della polizia municipale di Pescara.