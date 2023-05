/ Via G. Carducci

Scontro auto-scooter in centro: traffico bloccato e deviato sul lungomare

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Carducci e via De Sanctis. La ragazza in sella al motorino non avrebbe riportato nulla di grave secondo le prime informazioni, sul posto i soccorritori, un'ambulanza del 118, i carabinieri e la polizia locale