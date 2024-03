Incidente auto-scooter alla rotatoria di via Antonio Lo Feudo: ferito 16enne

Incidente alla rotatoria del tribunale in via Antonio Lo Feudo. A scontrarsi sono stati una Mercedes Classe B e uno scooter 50 guidato da un ragazzo di 16 anni. Ad avere la peggio è stato proprio quest'ultimo trasportato in ospedale in codice giallo dai soccorritori della Misericordia giunti sul posto in ambulanza. Avrebbe riportato un trauma cranico commotivo. Illeso il conducente dell'auto.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo si stava immettendo nella rotatori da cui l'auto era impegnata a uscire quando c'è stato l'impatto tra i due mezzi. A occuparsi dei rilievi è la polizia locale.