Schianto fra auto e scooter in via Strasburgo a Montesilvano: grave un ingegnere di Pescara

Brutto incidente a Montesilvano avvenuto ieri mattina 4 novembre a seguito di uno scontro fra uno scooter e un'automobile. Un ingegnere di 66 anni di Pescara è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. L'uomo era a bordo del suo motociclo e stava percorrendo via Inghilterra quando, all'incrocio con via Strasburgo, si è scontrato con una Volkswagen Up guidata da un 82enne che procedeva in direzione monti - mare.

In base ad una prima ricostruzione fatta dalla polizia municipale, sembra che l'82enne non avrebbe rispettato lo stop. Trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118, il 66enne ha riportato un grave trauma cranico ed un politrauma ed è arrivato in pronto soccorso in codice rosso. Successivamente è stato sottoposto ad intervento chirurgico e la prognosi è riservata.