Perde il controllo dell'auto e finisce contro un suv parcheggiato, trovato privo di sensi rifiuta l'alcol test e aggredisce i carabinieri [FOTO]

L'incidente stradale si è verificato in via dietro Le Mura a Spoltore la notte scorsa intorno alle ore 3:40

Incidente stradale a Spoltore la notte scorsa con un giovane alla guida di una Fiat Panda (della madre) che dopo aver perso il controllo del veicolo è finito contro un suv parcheggiato lungo la strada, una Kia Sportage.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 3 in via dietro Le Mura.

A dare l’allarme sono stati i residenti della zona che sono stati richiamati dal rumore dell’impatto e hanno trovato il ragazzo in un apparente stato di incoscienza.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza del 118 che avrebbero invece constatato come l’uomo fosse in evidente stato di ebrezza alcolica e stava dormendo in macchina. Nel frattempo sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Pescara e l’uomo, alla vista dei militari ha rifiutato di fare l’alcol test e li ha aggrediti insultandoli, minacciandoli e sputando sulla loro auto di servizio. Per queste ragioni è stato deferito in stato di libertà per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi a visita medica e accertamenti alcolimetrici a seguito di sinistro stradale. Al giovane è stata anche ritirata la patente di guida