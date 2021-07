Scontro fra auto e moto in via Verrotti a Montesilvano: ferito un 21enne [FOTO]

Lo schianto è avvenuto all'incrocio fra via Verrotti e via Agostinone. Il giovane conducente della moto è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Incidente nella notte a Montesilvano in via Verrotti. Verso l'una una moto guidata da un 21enne, che viaggiava in direzione sud verso Pescara, per cause ancora da chiarire si è schiantata contro una Smart guidata da una ragazza che si stava immettendo in via Verrotti da via Agostinone.

L'urto è stato molto violento e il motociclista è stato sbalzato diversi metri avanti, finendo incastrato sotto una Ford parcheggiata. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Pescara per soccorrere il 21enne trasportato in codice rosso per un politrauma. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza è rimasta illesa. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.