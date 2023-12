Scontro auto-moto in via Nazionale Adriatica Sud, centauro finisce in ospedale [FOTO]

Incidente stradale in via Nazionale Adriatica sud a Pescara nella prima mattinata di mercoledì 6 dicembre.

A scontrarsi, all'altezza dello svincolo di San Silvestro della circonvallazione, sono state un'automobile, una Toyota Yaris, e una moto.

La vettura proveniva dalla strada laterale e si è scontrata con la moto.

A causa dell'impatto ad avere la peggio è stato l'uomo di 57 anni che era in sella alla moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'autoambulanza della Misericordia che hanno accompagnato il 57enne in codice giallo in pronto soccorso per un politrauma. Illesa invece la donna al volante della vettura.

"Mentre la Riserva Dannunziana resta chiusa per il pericolo caduta alberi, ai suoi margini e lungo le strade cittadine invece il rischio di incidenti rimane alto", commenta Giancarlo Odoardi della Fiab, "e questa volta è accaduto proprio ai margini dell’area protetta, forse anche per la stretta di traffico dovuta alla chiusura della galleria di San Silvestro e alla conseguente concentrazione di automobili su un’arteria minore, via della Bonifica, che presto verrà chiusa e, almeno nel suo ultimo tratto più, sostituita dal segmento sud del pendolo, tra l’altro già dotato di segnaletica di limite 30".