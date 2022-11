Scontro fra auto e moto a Città Sant'Angelo: ferito il centauro, interviene l'elisoccorso [FOTO]

Scontro fra auto e moto a Città Sant'Angelo nella tarda mattinata di oggi primo novembre. Poco prima delle 14, una Citroen ed una moto, per cause ancora da chiarire, si sono urtate. Il centauro nell'impatto è finito a terra ed è rimasto ferito. Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 e l'elisoccorso partito da Pescara. Dalle prime informazioni, il motociclista non sarebbe in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto in contrada Piano di Sacco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO