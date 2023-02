Incidente lungo la circonvallazione, giovane in moto finisce contro i cartelli stradali dopo scontro con un'auto [FOTO]

Incidente stradale lungo la circonvallazione all'altezza dopo l'uscita di Pescara Colli nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 febbraio.

Il sinistro, che ha visto coinvolti un'automobile e una motocicletta, si è verificato all'altezza del restringimento di carreggiata per i lavori nella galleria in direzione Montesilvano.

In base alla prima ricostruzione, in sella alla moto c'era un ragazzo di 19 anni che dopo lo scontro sarebbe finito contro i cartelli stradali posti lungo la carreggiata.

Poi sarebbe stato disarcionato dal mezzo a due ruote con quest'ultimo che è finito una ventina di metri più in là. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'autoambulanza della Misericordia Pescara che ha accompagnato il giovane in ospedale in codice giallo per un politrauma. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e per la regolazione del traffico si sono occupati gli agenti della polizia stradale. Segnalate lunghe code e traffico bloccato.