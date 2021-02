Incidente all'incrocio tra due auto, una non dà la precedenza e lo scontro è inevitabile

Una donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. In base alle prime informazioni, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, anche una pattuglia della polizia municipale

Ennesimo incidente, ieri pomeriggio, all'incrocio tra via Saline e via Lago di Scanno fra due auto, un'Alfa Romeo e una Bmw, entrambe di colore bianco. Una delle due vetture non avrebbe dato la precedenza all'altra e così lo scontro è stato inevitabile. Ingenti i danni riportati dai due mezzi.

Una donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. In base alle prime informazioni, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, anche una pattuglia della polizia municipale (sezione infortunistica) per i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica.