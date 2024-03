Scontro quasi frontale tra due auto nei pressi del cimitero di Spoltore, un ferito

Incidente stradale lungo la strada provinciale 16 bis nei pressi del cimitero di Spoltore.

A scontrarsi, frontalmente/lateralmente, sono state due automobili: una Lancia Ypsilon guidata da un uomo di 79 anni residente a Spoltore, e una Land Rover al volante della quale c'era un 55enne spoltorese.

Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle ore 10:30 di venerdì 1 marzo.

La Ypislon era proveniente dal centro abitato e stava percorrendo la provinciale in direzione di Cappelle Sul Tavo e la Land Rover stava percorrendo la medesima strada nella direzione opposta di marcia. La collisione è avvenuta nell’area di intersezione tra la strada statale 16 bis e la via dietro Le Mura e pertanto alla base del sinistro vi sarebbe stata una mancata precedenza che è al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto con due equipaggi. A causa del violento impatto il conducente della Lancia Ypsilon ha riportato lesioni ed è stato soccorso e trasportato in stato cosciente nell’ospedale di Pescara dai soccorritori del 118.

Alcuni disagi si sono verificati per la viabilità a causa del senso unico alternato imposto per la presenza dei veicoli sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti, oltre alla polizia locale e ai sanitari del 118 anche un mezzo della società Sicurezza e Ambiente per la pulizia della sede stradale e due carro-attrezzi per la rimozione dei veicoli.