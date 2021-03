Scontro tra un'auto e una bici, paura a Santa Teresa: ciclista in ospedale [FOTO]

Ad avere la peggio è stato il ciclista, trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni

Paura a Santa Teresa di Spoltore per uno scontro tra un'auto e una bici che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 20 marzo. Per la precisione, il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 13 in via Mare Adriatico, nei pressi di un centro commerciale, e ha riguardato una Fiat Seicento guidata da un 49enne del posto e una bici condotta da un 50enne residente a Torrevecchia Teatina.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni. È intervenuta anche la polizia locale di Spoltore, agli ordini del comandante Panfilo D'Orazio, per i rilievi di rito ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente. Fondamentale, oltre alle testimonianze raccolte, sarà l’acquisizione dei filmati dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto.