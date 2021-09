Tamponamento tra auto nella notte lungo l'A14, intervengono 118 e vigili del fuoco [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato lungo l'A14 questa notte, intorno all'1.30, prima dell'uscita Atri-Pineto in direzione Pescara. Nell'impatto, per cause ancora da chiarire, sono rimaste coinvolte tre auto, che hanno riportato ingenti danni. Molto probabilmente alla base del sinistro c'è un tamponamento. Per fortuna, stando alle prime informazioni, non ci sono feriti gravi. Sul posto il 118 Teramo, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Tra i primi a intervenire anche Manuel Giusti, volontario della Croce Verde Abruzzo di Montesilvano che in quel momento era in macchina, di passaggio, proveniente da Roseto degli Abruzzi. Il giovane, pur non essendo in servizio, si è fermato per prestare i primi soccorsi, essendo abilitato a farlo. Dopo i rilievi di rito, gli agenti della polstrada hanno riaperto l'autostrada al traffico. Da ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.