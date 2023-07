Si schianta con la moto a Chieti Scalo: morto centauro pescarese

L'incidente è avvenuto sul ponte della statale 81. Secondo una prima ricostruzione l'uomo viaggiava in direzione del policlinico Ss Annunziata quando si è schiantato sulla carreggiata. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di via Masci (Chieti) e la polizia. Trasportato subito in ospedale, D'Emilio è morto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati alla testa.