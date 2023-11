Schianto frontale tra una moto e un'auto nella galleria Solagne dell'autostrada A14

Incidente lungo l'autostrada A14 intorno a mezzogiorno di sabato 18 novembre con uno scontro frontale tra un'automobile, una Fiat Punto guidata da una donna di 70 anni di Monza, e una moto in sella alla quale c'era un uomo.

Il sinistro si è verificato all'altezza del km 355, all’interno della galleria denominata Solagne, dove si trovano i lavori in corso con corsie singole a doppio senso di marcia.

In base alla prima ricostruzione la moto avrebbe invaso la corsia opposta mentre stava transitando la vettura.

L’impatto frontale e molto violento è stato inevitabile. Il centauro e la conducente dell’automobile sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza medicalizzata della Asl e una della Misericordia intervenute sul posto. Sono stati entramnbi trasportati in codice giallo all’ospedale di Pescara con contusioni multiple ma non sarebbero in pericolo di vita. Si sono verificati anche altri tamponamenti con le altre vetture che sopraggiungevano.