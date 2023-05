Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard-rail lungo l'autostrada A14, trasportato in codice rosso in ospedale

Si è schiantato contro il guard-rail lungo l'autostrada A14 dopo aver perso il controllo della vettura, una Renault Clio, che stava guidando.

L'incidente stradale di cui è stato vittima un uomo di 42 anni della provincia di Caserta, è avvenuto tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Pescara Ovest/Chieti nel pomeriggio di venerdì 5 maggio.

Il sinistro si è verificato all'altezza del km 368 in direzione sud.

L'uomo al volante del veicolo ha riportato traumi e ferite e si è reso necessario l'intervento sul posto dei soccorritori del 118 che l'hanno trasportato d'urgenza in codice rosso nell'ospedale di Pescara. È in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro e degli accertamenti del caso si sono occupati gli agenti della polizia stradale.