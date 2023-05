Perde il controllo dell'autocarro e si schianta contro il muro di un condominio a Santa Teresa di Spoltore

Sarebbe stata l'immissione improvvisa di un altro mezzo a fargli perdere il controllo dell'autocarro su cui viaggiava insieme alla moglie e a farlo finire contro il muro di un condominio. Il fatto è avvenuto nel centro abitato di Santa Teresa di Spoltore.

Fortunatamente nell'area condominiale in quel momento sembra non ci fosse nessuno e per le due persone a bordo la disavventura si è conclusa nel migliore dei modi: nessun trauma particolare per loro a quanto pare.

Alla guida del mezzo era un 54enne di Pianella. Insieme alla donna stavano percorrendo la strada regionale 602 quando per ragioni da accertare, è andato a finire contro il muro. Sul posto sono arrivati prima i carabinieri di Spoltore e poi la polizia locale che si è occupata dei rilievi. L'uomo avrebbe riferito di essere stato costretto alla manovra a causa di un mezzo sbucato improvvisamente sulla strada principale. La conferma si cerca nei filmati delle videocamere presenti in zona ora al vaglio degli inquirenti.