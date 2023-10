Pedone investito in viale Marconi, alla guida dell'auto c'era un ragazzo ubriaco

C'era un ragazzo di 27 anni alla guida dell'automobile, una Fiat Bravo, che nella serata di domenica 22 ottobre, ha investito un uomo di 54 anni, e non una donna come inizialmente sembrava.

Le indagini condotte dalla polizia locale hanno portato a una svolta nelle ultime ore.

Pare che il 27enne, che sarebbe poi risultato con un tasso alcolemico decisamente oltre i limiti di legge consentiti, abbia fatto sembrare che al volante della vettura ci fosse la ragazza che era con lui.

Ragazza che si sarebbe allontanata poco dopo dal luogo del sinistro. Ma in base agli accertamenti della polizia locale invece alla guida del veicolo pare che ci fosse il 27enne che per questa ragione è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Resta ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, il pedone che stava attraversando la strada insieme al suo cagnolino. Ha riportato varie lesioni e fratture.