Incidente mortale a Città Sant'Angelo, il ragazzo deceduto stava entrando in fabbrica

Era un dipendente della Barberini Spa il ventiduenne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 14 in località Piano di Sacco a Città Sant'Angelo.

La vittima, L.E. un giovane del luogo alla guida di una Fiat 600, è stato letteralmente travolto da un furgone in prossimità di un incrocio pericoloso.

La morte è stata istantanea, mentre il conducente del mezzo di trasporto è stato ricoverato in ospedale per accertamenti ma non versa in gravi condizioni.

Sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Montesilvano, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara, coadiuvati dai volontari della sezione di Montesilvano e la polizia locale di Città Sant'Angelo con a capo il comandante Luca Marzuoli. La strada è stata interdetta al traffico fino alle ore 16:45 per permettere la rimozione dei veicoli, effettuare i rilievi necessari per poi procedere con la ricostruzione dell'accaduto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il furgone non abbia rispettato il segnale di stop. Sull'asfalto non vi sono segni evidenti di frenata.