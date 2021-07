Tragedia a Cepagatti: moto si schianta contro il guard rail, morto un 30enne | In coma una ragazza [FOTO]

Nuovo incidente mortale a Pianella. Alle 4 circa di questa mattina 31 luglio, infatti, un giovane di 30 anni nato a Penne ma residente a Pescara è morto a seguito di uno schianto avvenuto mentre era alla guida della sua moto. L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Cepagatti lungo la strada provinciale che collega la città a Pianella.

Per cause ancora da chiarire, il giovane ha perso il controllo del mezzo, sul quale viaggiava anche la sua fidanzata residente a Pianella, che si è schiantato contro il guard rail in una curva. Il 30enne è deceduto sul colpo e sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata di Catignano. I sanitari hanno trasportato in ospedale la ragazza che è in gravi condizioni ed attualmente è in coma per i gravi traumi riportati. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del norm di Pescara oltre ai militari della stazione di Cepagatti. I due giovani provenivano da Pianella e si stavano recando a Cepagatti, ed in prossimità della "curva dell'uccello" il 30enne ha perso il controllo andando ad urtare contro il guard rail. La moto poi è rimbalzata diverse volte sull'asfalto.