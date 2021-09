Incidente mortale a San Giovanni Teatino, la vittima è un motociclista di Pescara

Un uomo di 51 anni pescarese ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 settembre, mentre percorreva in moto via Cavour

Incidente mortale nella zona di Sambuceto a San Giovanni Teatino oggi pomeriggio, giovedì 2 settembre.

A scontrarsi una moto, una Ducati Gran Turismo, e un'automobile, una Dacia Duster in via Cavour, come riferisce ChietiToday. I mezzi stavano percorrendo lo stesso senso di marcia.

Ad avere la peggio a causa del violento impatto è stato l'uomo in sella al mezzo a due ruote che è morto sul colpo. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.

La vittima è un pescarese di 51 anni. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che si occuperanno di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che al momento non è chiara.

La salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale "Santo Spirito".