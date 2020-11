Perde il controllo del furgoncino e si ribalta nella corsia opposta, paura a Spoltore [FOTO]

Perde il controllo di un furgoncino Piaggio Porter e si ribalta nella corsia opposta. Il fatto si è verificato a Villa Raspa di Spoltore nella tarda mattinata di oggi, 17 novembre, lungo via Fellini, cioè la strada a doppia corsia che dalla rotatoria va verso il centro commerciale L'Arca. Alla guida del veicolo c'era la dipendente di un'impresa di pulizie del posto.

Sul luogo si è recata l'ambulanza del 118 della Misericordia, che ha portato la donna, una 56enne di Tollo, all'ospedale di Pescara: fortunatamente, pur essendo ferita, non versa in gravi condizioni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per aiutare la conducente a uscire dal mezzo, e la polizia locale di Spoltore, che sta eseguendo i rilievi di rito cercando anche di ricostruire la dinamica dell'incidente.