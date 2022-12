Tragedia ad Ortona, finisce in un fosso con il furgone: morto corriere pescarese

Un 41enne nato a Pescara è deceduto nel pomeriggio di oggi 11 dicembre dopo essere uscito di strada con il suo furgone ad Ortona. Il fatto è avvenuto in località Villa Iubatti verso le 17. L''uomo che lavora come corriere per Amazon è uscito fuori strada, colto da un malore. Al momento dell'impatto era cosciente come riporta Chieti Today, ed ha lui stesso allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione ed il 118, ma il 41enne è deceduto per le lesioni e i traumi riportati.