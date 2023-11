Per evitare un'auto si schianta con la moto contro il marciapiede e finisce in ospedale

Avrebbe sterzato per evitare una macchina finendo contro il marciapiede: l'uomo, un 34enne che viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata, avrebbe riportato traumi importanti agli arti inferiori.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in via Pietro Nenni. L'uomo, secondo una sommaria ricostruzione, si sarebbe schiantato sul marciapiede per poi essere sbalzato alcuni metri più avanti. Nonostante a quanto pare indossasse le protezioni da motociclista i traumi riportati sarebbero piuttosto importanti e, come detto, riguarderebbero gli arti inferiori. Sul posto è giunta un'ambulanza della Misericordia che ha trasportato il 34enne in pronto soccorso in codice giallo.