Tragico incidente sulla Tiburtina Valeria tra Carsoli e Sante Marie: morto un motociclista

Incidente mortale sulal statale 5 Quater via Tiburtina Valeria della provincia de L'Aquila. A perdere la vita un motociclista che, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo all'altezza del chilometro 13,000 tra Sante Marie e Carsoli.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio.

Al momento, come fa sapere l'Anas, nel tratto stradale è stato istituito il senso unico alternato. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la piena circolazione il prima possibile.

AGGIORNAMENTO

Alle 18.30 la comunicazione dell'Anas: a strada statale 5 Quater “Via Tiburtina Valeria” è riaperta al transito in entrambe le direzioni. Il senso unico alternato è stato rimosso