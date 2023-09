Addio all'ex commerciante Gaetano Del Mese: è lui il ciclista morto dopo essere stato investito a Miglianico

È l'ex commerciante Gaetano Del Mese, da tempo in pensione, il ciclista morto all'età di 88 anni dopo essere stato investito da un'auto. L'uomo si trovava a Miglianico, sulla strada provinciale 33, in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato da una Kia alla cui guida c'era una 41enne del posto. L'incidente si è verificato nella mattinata del 28 settembre.

Le condizioni di Del Mese sono apparse subito critiche: trasportato in ospedale a Pescara in codice rosso, si è purtroppo spento alcune ore dopo. Gestore di uno storico negozio di generi alimentari in via della Pineta, strada dove aveva anche la sua casa, l'88enne lascia la moglie Maria e le due figlie Carmen e Loredana.