Incidente a Città Sant'Angelo, finisce in ospedale un minorenne che era in sella a uno scooter

Incidente stradale in viale Petruzzi a Città Sant'Angelo nel primo pomeriggio di giovedì 27 aprile nella rotatoria all'altezza di Pittarello.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni che è stato soccorso dai sanitari del 118 con l'ambulanza medicalizzata di Montesilvano e trasportato in ospedale a Pescara per le lesioni riportate.

Lo scooter, in base alla prima ricostruzione ancora parziale, si sarebbe scontrato con un’automobile che potrebbe essersi allontanata.

Il 16enne, inizialmente incosciente, è stato stabilizzato e portato in codice rosso in pronto soccorso, dove sono in corso tutti gli accertamenti sanitari del caso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Città Sant’Angelo, guidata dal comandante Luca Marzuoli. Accertamenti, anche tramite la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, allo scopo di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.