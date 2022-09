Uscivano da un locale sulla riviera: investiti due giovani di 22 e 23 anni

Due giovani, di 22 e 23 anni, sono stati investiti sulle riviera nord intorno alle 4 di questa mattina. Sul posto sono giunte due ambulanze, una della Misericordia e una del 118. I due, sbalzati per alcuni metri, sono rimasti feriti e avrebbero riportato politraumi importanti, ma non sono in pericolo di vita. Sono stati portati in ospedale in codice rosso.

Ad investirli è stata una Smart condotta da una 24enne. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia. Sono stati gli agenti ad occuparsi dei rilievi su cui sono ancora in corso gli accertamenti per capire la dinamica dei fatti. Tanti i ragazzi presenti nei locali della riviera che si sono riversati sul posto, ma la loro presenza, assicura la questura, non si è trasformata in momenti di tensione e non ha impedito né agli operatori né agli agenti di intervenire sia nel soccorso che nell'acquisizione di tutti gli elementi utili a capire come siano andate le cose.