Dopo l'ennesimo incidente arriva la denuncia: "Gli incroci ai Colli sono pericolosi"

I residenti di via Pineta di Roio e via Valle di Rose segnalano la pericolosità dell'incrocio situato tra le due strade e dove ogni tanto si verificano incidenti. L'ultimo risale a lunedì scorso, quando una ragazza è caduta alla guida del proprio mezzo a due ruote. Fortunatamente le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazione, ma sul posto si è comunque recata un'ambulanza della Misericordia.

Più in generale ci vengono segnalate criticità in molti incroci ai Colli. Ieri sera, ad esempio, intorno alle 20 un altro sinistro si è verificato tra via Passo della Portella e via Rigopiano, con una Panda che ha impattato contro un altro veicolo mentre stava svoltando verso via Passo della Portella. Sul posto il 118, la polizia locale di Pescara e la ditta per ripulire la strada dai detriti. Via Rigopiano è rimasta bloccata per circa un'ora, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Per affrontare (e risolvere) questo spinoso problema, i cittadini chiedono a chi di dovere di implementare alcune misure di sicurezza come cartelli di stop e/o precedenza, segnaletica orizzontale e semafori. Inoltre, ovviamente, è fondamentale che i conducenti rispettino le regole stradali, prestino attenzione alla segnaletica e guidino con prudenza per contribuire a rendere gli incroci meno rischiosi per tutti gli utenti.