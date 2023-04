Scontro scooter-auto all'incrocio tra via Tirino e via San Donato: il giovane centauro finisce in ospedale

È finito in pronto soccorso un 18enne che nel pomeriggio di oggi in sella al suo scooter 125 si è scontrato con una Toyota Yaris all'incrocio tra via Tirino e via San Donato.

Dei rilievi si sta occupando la polizia locale. Secondo prime sommarie informazioni sembra che il giovane viaggiasse da Pescara verso Chieti quando ha colpito lateralmente l'automobile che stava svoltando da via Tirino verso via San Donato. Cadendo ha sbattuto la testa riportando sembra un lieve trauma alla schiena. È stato quindi portato in codice verde all'ospedale dall'ambulanza della Misericordia giunta sul posto per fare tutti gli accertamenti. Illeso l’automobilista.