Cade mentre fa motocross: deceduto 25enne di Castiglione Messer Raimondo

Stava facendo motocross con alcuni amici quando avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Una caduta fatale per un 25enne di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) che aggiunge il suo nome al purtroppo già lungo bollettino di sangue che si registra sulle strade abruzzesi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 17 marzo a San Nicola di Bisenti. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

Ancora da accertare le cause dell'incidente, con i carabinieri che stanno svolgendo i rilevi. Inutile il tempestivo intervento del 118: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sotto shock la comunità di Castiglione Messer Raimondo, dove il ragazzo era nato e ha vissuto fino a un paio di anni fa, prima di trasferirsi a Pineto. Il sindaco, Vincenzo D'Ercole, a nome di tutta la cittadinanza, esprime "profondo cordoglio e vicinanza" ai familiari del ragazzo.