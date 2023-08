Scontro fra due auto e uno scooter sul lungomare nord: due feriti [FOTO]

Incidente sul lungomare nord di Pescara nella mattinata del 2 agosto. Alle 8 circa, all'altezza dello stabilimento balneare "Miramare", una alfa Giulietta nera ha tamponato violentemente una Peugeot blu che a sua volta ha urtato uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente della Peugeot, a causa del violento urto da tergo, ovvero un 48enne. Urtata anche una Volkswagen Golf in sosta regolare. Anche il conducente dello scooter, un 51enne, ha riportato delle escoriazioni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale da un'ambulanza della misericordia per le escoriazioni e piccoli traumi. La polizia locale si è occupata dei rilievi.