Perde il controllo dell'auto nella galleria della circonvallazione a Montesilvano: ferita una donna

Una donna di 45 anni è rimasta ferita questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto all'interno della galleria della circonvallazione nel territorio di Montesilvano. Per cause ancora da chiarire la donna, alla guida della sua automobile si è schiantata contro una delle pareti della galleria.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 di Montesilvano oltre ai vigili del fuoco. Non sono stati coinvolti altri veicoli e la donna, che aveva riportato delle contusioni e dei traumi, è stata trasportata in ospedale in codice giallo, non essendo in pericolo di vita. Lungo la circonvallazione si sono formate inevitabilmente code e rallentamenti per i veicoli in ingresso e uscita dalla galleria.