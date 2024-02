Si schianta con l'auto (contro muro e cuspide) lungo la circonvallazione, nell'abitacolo anche il figlio di 7 anni [FOTO]

Incidente stradale lungo la circonvallazione di Pescara con una sola automobile, un'Audi A3 coinvolta.

Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio odierno nella carreggiata in direzione sud.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, la vettura, all'interno della quale c'erano un uomo e suo figlio di 7 anni, sarebbe finita prima contro il muro laterale, poi contro la cuspide del distributore di carburanti e finendo la sua corsa contro il guardrail centrale.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato padre e figlio in ospedale con le ambulanze. Per fortuna non sarebbero rimasti feriti in modo grave. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il conducente aveva la patente di guida sospesa.