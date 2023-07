Pescarese scende dalla vettura sulla autostrada A1 per chiedere aiuto ma l'auto al cui interno c'è la zia viene travolta da due tir [FOTO]

Spaventoso incidente lungo l'autostrada A1 la scorsa notte tra i caselli di Fiorenzuola e Piacenza nei pressi di Cadeo.

Un'automobile, a bordo della quale c'erano due pescaresi, una donna di 70 anni e suo nipote di 35 che guidava, è stata travolta in pieno da due tir come scrive Stefano Pancini su IlPiacenza.

In base alla ricostruzione di quanto successo, poco prima delle ore 2, il veicolo avrebbe sbandato dopo una perdita di controllo e la portiera lato passeggero è rimasta bloccata.

Il 35enne ha così deciso di scendere dal mezzo allo scopo di chiedere aiuto a qualcuno di passaggio e per questa ragione avrebbe iniziato a sbracciarsi a lato dell'autostrada. Un camionista di passaggio, notando un uomo che si sbraccciava, ha immediatamente inchiodato ma non ha potuto evitare che il suo tir centrasse l’auto ferma sulla quale era ancora a bordo la donna. Il 35enne è riuscito a evitare l’impatto spostandosi all'ultimo, mentre il mezzo pesante è invece finito di traverso in mezzo alla sede stradale. Poco dopo è sopraggiunto un altro autoarticolato che è rimasto anch’egli coinvolto nell’incidente.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari con l’autoinfermieristica del 118 di Fiorenzuola e l’ambulanza della pubblica assistenza della Val D’Arda. Con loro, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola che si è occupata di liberare la donna che era incastrata nell’auto per poi affidarla ai sanitari: ha riportato varie contusioni e qualche trauma ma le sue condizioni non sono gravi. Solo qualche ematoma per il nipote. Entrambi sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza. Il traffico è rimasto bloccato per più di un’ora, per permetttere le operazioni di soccorso e ripristino della sede stradale.