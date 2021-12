Al volante in stato d'ebrezza distrugge cartelli, bidoni della spazzatura e urta un altro veicolo [FOTO]

Un 40enne in stato d'ebrezza è stato protagonista la notte scorsa di un incidente stradale nella zona dell'ospedale. Verso le 2 del mattino, infatti, si è messo alla guida della sua Fiat Panda e nel tratto stradale fra il ponte Flaiano e l'ospedale ha travolto e distrutto cartelli stradali, la staccionata di legno della pista ciclabile, i cassonetti della spazzatura e le aiuole della rotatoria. Ha anche urtato lateralmente una Peugeot 206 in transito. La sua corsa si è interrotta davanti all'ingresso del vecchio pronto soccorso a causa di un guasto meccanico della vettura. Sul posto è intervenuta la polizia stradale assieme ad un'ambulanza della Misericordia di Pescara. L'uomo è uscito illeso dalla vettura con un'amnesia e in stato confusionale ed ha rifiutato il trasporto in ospedale. Anche il conducente della Peugeot è rimasto illeso.