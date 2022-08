Furgone si ribalta e perde il carico, 7 km di coda sull'A14

Domenica nera per chi viaggia in autostrada. Attualmente, infatti, si registra una coda di 7 km sull'A14, tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata in direzione Ancona, per un incidente che ha coinvolto un furgone. Secondo le prime informazioni, il veicolo si sarebbe ribaltato disperdendo sulla carreggiata il proprio carico, costituito da vestiti. Di conseguenza l'entrata consigliata verso Ancona è alla stazione di Roseto degli Abruzzi, per poi percorrere la statale 16 Adriatica e fare rientro in autostrada dalla stazione di Val Vibrata.

Il sinistro odierno è avvenuto al km 326 + 400, ma la circolazione sta fortunatamente tornando alla normalità dopo essere rimasta bloccata per consentire le operazioni di recupero e rimozione. Il traffico defluisce ora su tutte le corsie disponibili. Sul luogo è presente il personale di Autostrade per l'Italia. Sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso, compreso un elicottero del 118 che si è recato all'ingresso del casello Città Sant’Angelo/Pescara Nord.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++