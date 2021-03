Perde il controllo della moto e cade in via del Circuito: ferito un giovane [FOTO]

L'incidente è avvenuto in via del Circuito a Pescara al confine con Villa Raspa. Il motociclista, un 27enne, ha perso da solo il controllo del mezzo finendo a terra sul marciapiede

Un giovane di 27 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta mentre viaggiava sulla sua moto. L'incidente è avvenuto in via del Circuito al confine con Villa Raspa. Il ragazzo, originario di Melfi ma residente a Pescara, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della sua moto mentre viaggiava in direzione Villa Raspa ed è finito a terra sul marciapiede.

Soccorso da un'ambulanza medicalizzata del 118, è stato trasportato in ospedale. Ha riportato un politrauma e alcune contusioni ma non è in condizioni gravi. Sul posto la polizia municipale di Pescara che si è occupata dei rilievi.