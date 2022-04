Finisce fuori strada con l'auto a Elice: automobilista angolano ricoverato in gravi condizioni

Brutto incidente per un 66enne di Città Sant'Angelo ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Venerdì notte, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora da accertare è finito fuori strada con la sua vettura nel territorio comunale di Elice. L'uscita di strada, che non ha coinvolto altri veicoli, ha provocato gravi danni alla vettura con l'uomo che è rimasto seriamente ferito riportando vari traumi e lesioni. Trasportato in ospedale a Pescara, attualmente è ricoverato in gravi condizioni ed anche se la prognosi non è stata sciolta, non è in pericolo di vita.

Dell'accaduto si sono occupati i carabinieri della compagnia di Montesilvano, che dopo i rilievi hanno avviato le indagini. Ancora da accertare i motivi che hanno portato il 66enne ad uscire di strada ed i militari stanno valutando tutte le ipotesi compatibili con l'accaduto.