Investimento in via Togliatti a Montesilvano: ferita una donna

Una donna è stata investita in via Togliatti a Montesilvano questa mattina, lunedì 18 marzo, mentre attraversava la strada. L'incidente è successo da poco e sono in corso i rilievi della polizia locale per stabilire se al momento dell'impatto che sarebbe avvenuto con una Dr bianca, si trovasse sulle strisce pedonali che si trovano a pochi passi dal punto in cui la donna è rimasta a terra.

A soccorrerla in un primo momento sono stati alcuni passanti con poi l'arrivo sul posto del 118. Necessario per lei il trasporto in ospedale. Al momento non si conosce l'entità dei traumi riportati.

La chiamata di soccorso è arrivata tramite il 112, il numero unico europea di emergenza attivato il 12 marzo.