Due donne investite su via Nazionale Adriatica nord: 65enne portata in ospedale [FOTO]

Doppio investimento sulla Nazionale Adriatica nord all'altezza dell'incrocio con via Filippo Corridoni. Intorno alle 20.15 una donna alla guida di un Twingo avrebbe investito una 65enne e la fioraia del negozio che si trova sulla strada.

Ad avere la peggio sarebbe stata la prima portata in pronto soccorso in codice giallo per un politrauma. Sul posto oltre alla polizia locale che si sta occupando dei rilievi, sono intervenute due ambulanze, una della Misericordia e una del 118.