Donna investita da un'auto in via del Santuario mentre attraversa la strada

Incidente stradale in via del Santuario a Pescara nella mattinata di martedì 12 dicembre.

Una donna di 40 anni è stata investita da un'automobile, una Toyota Yaris, mentre stava attraversando la strada all'altezza dell'intersezione con via Valle di Rose.

Sul posto si è reso l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato con un'ambulanza la 40enne in pronto soccorso per le ferite riportate.

Dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale. Alcuni residenti della zona, che esprimono preoccupazione, segnalano come nel giro di pochi mesi è stato investito un altro pedone a causa delle automobili che transitano a forte velocità. Inoltre ci potrebbe essere un problema di scarsa visibilità della segnaletica orizzontale.