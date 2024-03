Travolta in via Di Marzio a Spoltore e portata in ospedale per essere operata: rintracciato l'investitore

Intorno alle 19 una donna di 66 anni residente a Spoltore è stata investita in via Di Marzio mentre, dopo aver attraversato la strada, stava per entrare nella sua auto.

A travolgerla sarebbe stato un uomo di 48 anni che viaggiava a bordo di una Volkswagen Passat rintracciato poco dopo dalla polizia locale grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. È stato così possibile seguire il percorso del mezzo trovato in sosta.

Ad accorgersi della donna, rimasta a terra in stato incosciente tra due auto parcheggiate, è stato un funzionario dei vigili del fuoco libero dal servizio mentre percorreva via Di Marzio. È stato lui a soccorrerla. Quindi l'arrivo della polizia locale e l'avvio delle indagini per rintracciare l'investitore.

Il 48enne, anche lui di Spoltore, è stato portato presso il comando dove gli sono stati contestati gli addebiti. La donna è stata portata in ambulanza in ospedale dal personale del 118 arrivato sul posto.

Avrebbe riportato fratture e lesioni e sarebbe ora ricoverata ne reparto di ortopedia in attesa di essere operata.