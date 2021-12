Paura a Città Sant'Angelo: auto si ribalta nella notte, conducente incastrato fra le lamiere

Una vettura si è ribaltata nella notte a Città Sant'Angelo, in una zona di campagna. Per cause ancora da chiarire, il conducente dell'automobile vicino a via Baiocchi ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un terreno fuori dalla carreggiata stradale. Fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze in quanto lui stesso, verso le 2,30, ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Montesilvano e una del comando provinciale di Pescara che hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere l'automobilista. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.