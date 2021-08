Cisterna di un tir urta il guard rail: code di oltre 5 km e autostrada A14 chiusa fra Ortona e Pescara sud

Un tir con cisterna carica di vino ha urtato nella mattinata odierna il guard rail lungo l'autostrada A14 in direzione Pescara, provocando il blocco del traffico. Non si sono registrati feriti e nessun veicolo per fortuna ha urtato il mezzo pesante, ma è stato necessario procedere alla chiusura (ancora in atto) fra i caselli di Ortona e Pescara Sud per consentire le operazioni di rimozione del tir.

Per questo, ci sono state code fino a 12 km in direzione Pescara con la protezione civile che ha dato assistenza agli automobilisti fermi distribuendo acqua, e fino a 3 km in direzione Bari. Attualmente la coda supera i 5 km. Le code e i rallentamenti interessano anche il tratto autostradale fra Lanciano e Val di Sangro considerando che si transita in una sola corsia di marcia per entrambe le direzioni in quanto il mezzo pesante ha danneggiato il guard rail stesso e lo spartitraffico fra le carreggiate.