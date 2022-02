Incidente circonvallazione, è indeciso se proseguire o uscire e finisce contro la cuspide [FOTO]

Incidente lungo la circonvallazione all'uscita di Montesilvano nord a Santa Filomena nella mattinata odierna, mercoledì 2 febbraio.

Un giovane pescarese di 27 anni alla guida di una Fiat Punto, nella indecisione se proseguire verso la galleria "I pianacci" o uscire allo svincolo, è finito contro la cuspide.

A causa dell'impatto la vettura si è impennata finendo sopra il guard-rail di separazione.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra per estrarre il conducente dall'abitacolo e affidarlo ai soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato in ospedale con l'ambulanza. Le sue condizioni non destano però preoccupazione, è rimasto, in base alle prime informazioni, solo leggermente ferito. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza l’area e con l’ausilio dell’autogrue hanno rimosso la vettura incidentata. Dei rilievi e della gestione del traffico si sono occupati gli agenti della polizia stradale di Piano d'Orta.