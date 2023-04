Cade con la bicicletta per evitare un'automobile in viale Primo Vere: giovane uomo in rianimazione

Un 43enne di Pescara è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Spirito a seguito di un incidente avvenuto domenica 23 aprile. Nelle prime ore della giornata, infatti, era in transito lungo viale Primo Vere sulla riviera sud quando, per circostanze ancora da chiarire, è caduto rovinosamente a terra. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe sterzato improvvisamente per evitare una vettura e a quel punto inavvertitamente è rimasto agganciato alla borsetta di una donna che camminava a piedi.

Dopo averla trascinata per pochi metri, è caduto battendo la testa. La donna non ha riportato conseguenze. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso per un severo trauma cranico commotivo.