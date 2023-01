Camionista morto in ospedale: aveva avuto un incidente lungo l'autostrada A14

Un camionista 47enne, originario di Andria, è morto nell'ospedale 'Santo Spirito', dove era stato ricoverato a seguito di un incidente avuto lungo l'autostrada A14. Come riferisce Chieti Today, l'uomo nella tarda serata di ieri era stato vittima dello scoppio di uno degli pneumatici del mezzo pesante, nel tratto tra Ortona e Francavilla al Mare in direzione nord. Purtroppo le sue condizioni erano apparse subito serie ai soccorritori, che l'avevano accompagnato nel nosocomio di Pescara in codice rosso.

E oggi pomeriggio è sopraggiunto il decesso nel reparto di Rianimazione a causa delle lesioni troppo gravi riportate dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Della ricostruzione di quanto successo si stanno occupando gli agenti della polizia stradale. La salma dello sfortunato conducente è nell’obitorio dell’ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria.